Nella giornata di ieri, martedì 22 aprile, si è reso necessario chiudere la pista dell'aeroporto di Orio al Serio, situato a Bergamo, per un'ora. Questa decisione è stata presa al fine di permettere il soccorso al comandante di un volo della compagnia Ryanair proveniente da Dublino, che aveva accusato un malore.

L'aereo ha completato il suo atterraggio in modo regolare poco prima delle 21, con l'intervento di un'ambulanza sulla pista per stabilizzare e trasportare il pilota in ospedale. I vigili del fuoco sono stati informati dell'incidente. Otto voli Ryanair e due voli Wizzair sono stati deviati e successivamente riportati a Bergamo, la loro destinazione originale, mentre circa dodici altri voli hanno subito ritardi.

Questa mattina, i voli sono stati regolari.