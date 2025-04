La parrocchia di Nostra Signora de La Salette di Olbia si prepara a ospitare un importante messaggio di pace in mezzo alle tragedie della guerra. Domani, giovedì 24 aprile, Padre Ibrahim Faltas, francescano e vicario per la Custodia di Terra Santa, arriverà per condividere la sua testimonianza sulla difficile situazione che da anni affligge la Palestina e Gaza.

Alle ore 19:00, nella parrocchia olbiese, Padre Faltas guiderà la celebrazione della Santa Messa, seguita alle 19:30 da un incontro pubblico con il parroco don Gianni Sini. Durante questo dialogo, si parlerà dell'attuale panorama in Medio Oriente e si condividerà l'esperienza di fede, speranza e impegno in un contesto segnato da tensioni e sofferenza.

Sotto il titolo "Pellegrino di pace", l'incontro mira a essere un momento di riflessione accessibile a tutti, un'opportunità per ascoltare la voce di chi vive costantemente sotto il fuoco delle bombe ma continua a costruire ponti anziché muri. L'ingresso è gratuito e l'evento è aperto a tutta la comunità cittadina.