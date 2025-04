Verranno celebrati domani, giovedì 24 aprile, alle ore 16:00 presso la Parrocchia di San Teodoro a Siurgus Donigala i funerali di Martina Porcu, la 20enne morta nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 aprile in un terribile incidente stradale lungo la statale 128 a Suelli.

L'INCIDENTE

Secondo una prima ricostruzione, l'auto coinvolta, una Volkswagen Golf, sarebbe uscita di strada al chilometro 20 della statale 128, finendo in un canale dopo aver attraversato la rotonda che porta a Selegas. Purtroppo, Martina è deceduta sul colpo. L'allarme è stato dato da automobilisti di passaggio e sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri e un'ambulanza del 118. Nonostante i soccorsi tempestivi, purtroppo per la giovane non c'è stato nulla da fare.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Dolianova e della stazione di San Nicolò Gerrei per le indagini, insieme ai vigili del fuoco e al servizio medico, ma purtroppo per la ragazza non c'è stato nulla da fare. Nello stesso incidente, è stat ferito manche un 25enne che, al momento dell'arrivo dell'ambulanza, non si trovava più sul luogo dell'incidente: sembra che, sotto choc, abbia raggiunto l'abitazione di un amico nelle vicinanze, il quale ha poi chiamato i soccorsi. Attualmente è ricoverato in condizioni gravi all'ospedale Brotzu di Cagliari e verrà interrogato per fare chiarezza sul drammatico sinistro.

LE PAROLE DEL SINDACO

"Non ci sono parole che possano davvero alleviare il dolore dei famigliari, degli amici e dell'intera comunità di Siurgus Donigala per la perdita della cara Martina Porcu. Non si può morire a soli vent'anni, nel pieno della vita, dei sogni e dei progetti".

Sono le parole del sindaco di Siurgus Donigala, Antonello Perra, "Solo pochi giorni fa – ricorda il primo cittadino - l'avevo incontrata durante la sua abituale camminata negli impianti sportivi. Parlando della sua esperienza di un anno negli Stati Uniti, ho visto nei suoi occhi una luce speciale: quella di chi ha vissuto intensamente, di chi ha imparato, scoperto, affrontato il mondo con coraggio e determinazione”.

“Era una guerriera gentile, piena di forza, entusiasmo e voglia di costruire il suo futuro - aggiunge - Lascia un vuoto immenso, ma anche un esempio potente di vita vissuta con autenticità. Un sentito e caro abbraccio a Paolo, Bruna, Sonia, Laura e parenti tutti. Ciao Martina, anima luminosa".