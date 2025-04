Oggi, mercoledì 23 aprile, la Giunta Todde si è riunita per approvare le seguenti delibere.

Agricoltura

Il Consiglio esecutivo ha recentemente approvato le linee guida per la regolamentazione della pesca del corallo per l'anno 2025, su iniziativa dell'assessore all'Agricoltura, Gian Franco Satta. Queste direttive includono disposizioni riguardanti il periodo di prelievo del corallo, che sarà consentito dal 15 maggio al 15 ottobre, con restrizioni sui quantitativi massimi e sulle zone autorizzate. Inoltre, è stato ribadito il divieto di prelievo a profondità inferiori a 80 metri. È stata stabilita una tassa annuale di 516,50 euro per ottenere l'autorizzazione, limitata a un massimo di dodici permessi conformemente alle normative della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GFCM). Inoltre, la Giunta ha approvato il Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche del Comune di Villaspeciosa, come proposto dall'assessore Satta. Il piano è stato adottato dal Consiglio comunale nel febbraio 2025 e ha ricevuto parere positivo dal direttore del servizio Territorio rurale agro-ambiente e infrastrutture dell'assessorato dell'Agricoltura. Si prevede che le future concessioni e trasformazioni delle aree previste nel Piano saranno valutate da enti competenti in materia ambientale, paesaggistica e urbanistica per garantire la coerenza con le normative vigenti. Sempre su proposta dell'assessore all'Agricoltura, la Giunta ha deciso di istituire un aiuto una tantum per gli operatori del settore apistico. Ogni impresa beneficiaria potrà ricevere un contributo massimo di 77 euro per alveare, in base al numero di alveari posseduti e censiti nell'anno 2023. L'Agenzia LAORE è stata incaricata dall'esecutivo di gestire l'erogazione degli aiuti, mentre è stato dato il via libera all'esecutività delle determinazioni relative ai rendiconti di gestione dell'Agenzia Argea Sardegna e dell'Agenzia Laore Sardegna per l'esercizio 2023. Infine, sempre su iniziativa dell'assessore all'Agricoltura e riforma agro-pastorale, l'Esecutivo ha nominato i membri della Terza Commissione tecnico-scientifica per l'agrobiodiversità animale e vegetale. Questo organo avrà il compito di valutare varie questioni, tra cui l'iscrizione e la cancellazione delle varietà nel Repertorio regionale del patrimonio genetico, nonché di proporre criteri per l'individuazione degli Agricoltori Custodi delle varietà da conservazione e di esprimere pareri sul prelievo di risorse genetiche per il miglioramento genetico.

Turismo

Il progetto "L'Isola che accoglie: Turismo accessibile e inclusivo in Sardegna", proposto dall'assessore del Turismo, Franco Cuccureddu, è stato approvato dalla Giunta. Questo progetto sarà finanziato tramite il fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, a favore delle regioni, per il 2024. L'obiettivo è sostenere interventi e progetti mirati al turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità. Per il prossimo anno, la Regione Sardegna avrà a disposizione quasi un milione e ottocentomila euro per questo progetto. Si è deciso di concentrare gli interventi nell'ambito del turismo balneare e di coinvolgere i Comuni costieri della Sardegna come attori principali per questa prima annualità.

Sanità

La Giunta, su suggerimento dell'assessore alla Sanità, Armando Bartolazzi, ha dato il via al processo per definire linee guida regionali sull'affido familiare dei minori. È stato deciso di incaricare la Direzione generale delle Politiche sociali di istituire un gruppo di lavoro congiunto, composto da rappresentanti della Regione, del coordinamento regionale dei PLUS, delle associazioni del terzo settore, dell'Anci, dell'Autorità giudiziaria, dell'Ufficio scolastico regionale, dei consultori, della garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, nonché degli ordini degli assistenti sociali, degli psicologi e dei pedagogisti, per ridefinire i percorsi di affidamento.

Inoltre, su indicazione dell'assessore Bartolazzi, l'Esecutivo ha approvato le linee guida da comunicare alle Aziende Sanitarie riguardo all'assunzione di personale nel Servizio Sanitario Regionale (SSR), dando priorità allo scorrimento degli elenchi di stabilizzazione esistenti per favorire le assunzioni a tempo indeterminato. Le Aziende sanitarie dovranno identificare entro 30 giorni i soggetti idonei alla stabilizzazione e presentare il Piano aziendale delle stabilizzazioni entro lo stesso termine.

Affari generali

La Giunta regionale, su suggerimento dell'assessora Mariaelena Motzo, ha dato il via libera al piano economico-finanziario per il 2025 di Sardegna IT s.r.l., la società in house, presentato dall'Amministratore unico. Inoltre, ha deliberato di non estendere, salvo motivazioni specifiche, la permanenza in servizio oltre i limiti di età ordinari per il personale idoneo, in conformità alla Legge 207 del 30 dicembre 2024, decisione presa in collaborazione con la presidente Alessandra Todde.

Bilancio

Per decisione dell'assessore del Bilancio, Giuseppe Meloni, la Giunta ha dato il via libera alla compilazione dell'elenco delle entità e delle società che fanno parte del Gruppo amministrazione pubblica (GAP) e del Gruppo bilancio consolidato (Gbc) della Regione Sardegna per l'anno 2024. Tra le entità incluse nel GAP ci sono i Consorzi di Bonifica, la Fondazione Trenino Verde è stata aggiunta mentre la Fondazione Andrea Parodi è stata rimossa. È stato stabilito che le entità presenti nel GBC dovranno preparare il proprio bilancio consolidato insieme alle entità e alle società controllate e partecipate.

La determinazione del GBC si basa sull'analisi dei bilanci delle società e delle entità, resi pubblici sia sulle sezioni dedicate alla trasparenza amministrativa dei rispettivi siti web sia nel Registro delle imprese. Rispetto all'elenco GBC dell'anno precedente, si è verificata una modifica con l'inclusione dell'Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica – ASVI Sardegna. Inoltre, su proposta dell'assessore della Programmazione, Giuseppe Meloni, la Giunta ha concesso l'autorizzazione al dott. Gianluca Cadeddu di svolgere un incarico esterno presso il Nucleo di Valutazione d'Ateneo dell'Università degli Studi di Cagliari, conformemente al regolamento del personale qualificato del Centro regionale di programmazione.

Enti locali

Per iniziativa dell'assessore degli Enti locali, Francesco Spanedda, la Giunta ha dato il via libera agli orientamenti pratici e alle linee guida per la stagione balneare del 2025, con lo scopo di armonizzare le attività amministrative della direzione generale degli Enti Locali nell'esercizio delle funzioni sul demanio marittimo.