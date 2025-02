"Abbandono il set, ma non ho mai detto che entrerò in convento nè che farò un intervento per riavere la verginità".

Filomena Mastromarino, in arte Malena, definita tra le migliori attrici hard italiane, attraverso un video sui social smentisce ciò che è stato detto nei mesi scorsi in merito alla sua scelta di abbandonare i grandi schermi e di voler entrare in convento, come sembrava emerso da un’intervista rilasciata al Giornale, in cui l'attrice 41enne avrebbe raccontato il motivo della sua decisione: "Credo che il porno sia stato uno sbaglio e sono certa di aver già pagato. Avrei dovuto riflettere di più. Mi sono fatta trascinare dal gioco. Mi sono fatta male da sola come donna".

"Sarebbe impossibile per me varcare la soglia di un convento, in quanto non ho mai smesso di lavorare sulla mia piattaforma, così come continuerò a fare e chi mi ama e mi segue veramente lo sa", ha detto Malena nel video di smentita.

"Lascio i grandi schermi del cinema hard, ma continuerò a lavorare sui piccoli schermi attraverso le mie piattaforme", ha specificato ancora l'attrice.