"Lo sapevamo e allo stesso tempo credo che dispiaccia un po’ a tutti se lei sta male. Sta talmente male che mi ignora e non risponde più al mio telefono da due anni". Sono le parole di Rocco Siffredi in merito all'addio al porno di Filomena Mastromarino, in arte Malena, che ha risposto all'attore.

"Rocco Siffredi mi ha mandato un video messaggio, perché dice che non gli rispondo al telefono - ha detto l'attrice in una puntata di "Storie di donne al bivio", programma su Rai Due condotto da Monica Setta -. Mi rivuole nel porno, ma ormai io ho detto addio a quel mondo, a cui ho dato moltissimo. Ho avuto sul set fino a 150 uomini, ho fatto l’amore anche dieci ore al giorno ma da quando mia madre si è ammalata di tumore ho un solo sogno: tornare vergine e sposare un vero amore".

"Sono sola da tempo e, anzi, vorrei fare una operazione per tornare vergine e ricominciare vivendo una vita completamente diversa, dove l’amore non è fisico, ma è puro cuore - ha detto ancora Malena, stavolta in merito alla verginità -. Hanno scritto che volevo prendere i voti. Si, da bimba ero molto religiosa, ma non ho mai pensato di fare la suora laica, anzi. Semmai, mi immagino madre e moglie di un uomo che mi ami davvero. Finora molti mi hanno solo usata e questo Siffredi lo sa bene".