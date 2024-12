Filomena Mastromarino, in arte Malena, definita tra le migliori attrici hard italiane, ha deciso di chiudere con il mondo del porno. E in un’intervista rilasciata al Giornale ha raccontato il motivo della sua scelta: “Credo che il porno sia stato uno sbaglio e sono certa di aver già pagato. Avrei dovuto riflettere di più. Mi sono fatta trascinare dal gioco. Mi sono fatta male da sola come donna”.

L’attrice pugliese 41enne ha parlato anche della propria famiglia, da cui ha ricevuto un’educazione molto rigida, del suo sogno da bambina di diventare una maestra e della tentazione di prendere i voti: “In adolescenza ho addirittura pensato di farmi suora. Invece di uscire con gli amici il sabato andavo al catechismo... La fede e la religione per me erano tutto". Poi la svolta dettata da un moto di ribellione: “Ricordo di essermi innamorata di un ragazzo. La sensazione è stata talmente bella da aver capito che non potevo rinunciare a quelle emozioni. Anche se oggi penso che se mi fossi fatta suora starei sicuramente meglio”.

Malena ha poi parlato di come è entrato il porno nella sua vita: “Avevo una relazione con un uomo di cui non ero ufficialmente la donna, ero l'altra, quindi nella mia testa è scattato questo: Visto che non posso essere tua sarò degli altri. Da quel momento il porno entra nella mia vita”. Quindi ora, dopo 39 pellicole, la decisione di dire basta: “Non mi piaceva più ciò che accadeva intorno all'ambiente del porno. La trasgressione è bella se vista come alternativa. Era diventato tutto un'esagerazione. Non era più un vizio ma un peccato. E mi sentivo responsabile di un sistema”.