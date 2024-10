Dopo alcune ore di quarantena trascorse in compagnia dell'inviato de Le Iene Alessandro Di Sarno, la pornostar Malena ha accettato l’invito di mettere all'asta un suo pelo pubico. Il ricavato verrà devoluto all’associazione “Il giardino delle idee” che aiuta anziani, giovani e famiglie bisognose.

L'iniziativa è stata resa nota nel corso della puntata di ieri. Durante il servizio la pornostar più amata dagli italiani ha svelato al giornalista tanti aneddoti e trucchi del mestiere fino all'irriverente proposta del Di Sarno.

"Abbiamo chiesto a Malena un suo pelo da mettere all’asta a busta chiusa - si legge sul sito della trasmissione - per devolvere il ricavato a un’associazione benefica. Lei ha accettato e ora tocca a voi inviare la vostra offerta a ilgiardinodelleidee@live.it. Il giardino delle idee è un’associazione di Torino che si occupa di aiutare anziani e famiglie con problemi economici, per esempio facendo per loro la spesa in questo momento difficile. Il pelo lo riceverà solo chi si dimostrerà davvero generoso e il termine massimo per presentare la propria offerta è sabato 16 maggio a mezzanotte. Dopo la chiusura dell’asta chi avrà offerto di più, riceverà direttamente dall’associazione le coordinate bancarie per il versamento. Loro poi invieranno il pelo incorniciato con tanto di autografo di Malena!".