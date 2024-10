Tra bisbigli e messaggi su WhatsApp, ad Alghero tiene banco da qualche giorno il nuovo film a luci rosse della pornostar Malena la Pugliese, girato proprio nella splendida Riviera del Corallo. Luogo scelto e fortemente voluto dal produttore, oltre che attore, sassarese Romeo Mancini, che da circa 10 anni vive a Los Angeles.

Lo abbiamo contattato e gli abbiamo chiesto di rispondere a qualche nostra domanda e di toglierci delle curiosità.

Ci racconti come è nata l’idea di registrare la scena con Malena ad Alghero?

“L’estate passata sono tornato in Italia per due mesi. Ho trascorso qui le vacanze, ma ho anche lavorato: ho girato alcune scene e portato avanti altri progetti. Non c’è posto più bello della Sardegna, specialmente in estate, quindi ho pensato che i bellissimi paesaggi potessero essere il set perfetto per una scena. Con Malena siamo amici e abbiamo fatto coincidere delle date e abbiamo passato qualche giorno ad Alghero tra vacanza e lavoro”.

Registrerai altre scene in Sardegna?

“Sicuramente qui ne girerò altre”.

Come studi una scena porno? Quali sono i dettagli che fanno la differenza?

“Le scene che ho girato in Italia erano un po’ diverse dalle altre sul mio sito, dove c’è sempre la stessa ambientazione. Ho voluto fare vedere delle belle parti della nostra terra come Alghero, Porto Conte per la precisione. Ho girato anche una scena a Roma, dove ho usato come sfondo dell’intro il Colosseo”.

Chi sceglie il mondo del porno lo fa esclusivamente per soldi?

“La maggior parte delle persone che si mettono in gioco nel mondo del porno lo fanno per passione; chiunque lo fa solo per i soldi non dura a lungo in questo mondo”.

Tu quando, come e cosa ti ha spinto ad avvicinarti a questo mondo?

“Sono sempre stato curioso verso il mondo del Porno, solo che in Italia non ci sono opportunità. Una volta trasferito a Los Angeles ho iniziato a guardarmi intorno e tramite un caro amico ho conosciuto un regista che mi ha dato l’opportunità di girare la mia prima scena come performer; sono passati all’incirca 8 anni da quel giorno. Ho lavorato per un paio d’anni come performer e poi ho seguito dei progetti più importanti e redditizi per un altro paio d’anni. Ho ripreso a lavorare a tempo pieno 4 anni fa, ho ripreso a fare il performer e ho iniziato le prime esperienze da producer. Giugno 2020 ho iniziato il progetto “BjRaw” che è stato lanciato online a febbraio 2021”.

Possiamo chiederti quanto si guadagna?

“Come performer i maschi guadagno intorno agli 800 dollari per scena e le donne guadagno quasi il doppio. Un padrone di un sito guadagna in base alle membership vendute e altri deals”.

Quest’anno hai lanciato il sito "BJRaw", come sta andando?

“BjRaw sta andando molto bene e sta crescendo ogni mese. I feedback dei members sono molto positivi e questo è quello che mi rende più felice. Da quando sono tornato a Los Angeles dopo le vacanze ho iniziato a girare le scene per il nuovo sito, GotFilled.com, che uscirà tra una decina di giorni”.

Secondo te qual è o quali sono alcuni motivi per cui molti uomini e donne non ammettono di guardare porno?

“Viviamo in un mondo dove la gente ha terrore delle opinioni della gente e inizia a mentire sulle cose più naturali. Non c’è nulla di strano o di male nel guardare un film porno e avere piacere sia con la masturbazione o magari con il proprio partner durante il rapporto per provare qlc di nuovo. Tutti fanno sesso, è una cosa naturale e bellissima”.