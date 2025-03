Alghero dà l’ultimo saluto all'architetto Paolo Emilio Zoagli. Si è spento a soli 54 anni, dopo una breve malattia, lasciando un vuoto profondo nella sua famiglia, tra i colleghi e in tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo.

Zoagli, oltre a essere un professionista stimato, è stato un uomo dai grandi valori umani. Il suo nome è legato in modo indelebile al lavoro di pianificazione urbanistica della città: insieme a suo padre Emilio, ha avuto un ruolo di primo piano nella redazione del nuovo Piano Urbanistico di Alghero, un progetto di fondamentale importanza per il futuro del territorio.

A ricordarlo con parole di grande affetto è stato il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, sottolineando il contributo essenziale che Zoagli ha dato alla città:

“La prematura scomparsa di Paolo Zoagli lascia un vuoto immenso nel cuore di tutti coloro che gli hanno voluto bene e di chi ha semplicemente avuto il piacere di incrociare il suo cammino, anche solo una volta. Paolo, oltre a essere persona animata da grandi valori umani, è stato uno stimato e bravo Architetto. Negli anni, è stato grande il suo impegno, insieme a quello di suo papà Emilio, nella redazione del nuovo Piano Urbanistico della nostra città: un lavoro enorme, che come Amministrazione e come comunità abbiamo il dovere ora di portare a compimento nel solco delle loro idee. L’Amministrazione tutta si stringe al dolore dei suoi familiari e dei suoi amici, a cui va la nostra vicinanza in questo momento così difficile”.

A piangerlo, la moglie Monica con gli amatissimi figli Adelaide ed Emilio, la madre Ginetta, i fratelli Guido con Manuela e Antonio con Anna, i cugini, la suocera, la cognata e i nipoti.

I funerali sono stati celebrati questa mattina, sabato 15 marzo nella Cattedrale di Santa Maria in Alghero.

La Redazione di Sardegna Live si unisce al dolore della famiglia e di tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.