"Non sentirti in colpa, non potevi fare nulla per evitare l'impatto". Sono le parole, tra la disperazione, ma anche umanità e comprensione, del padre di Martin Pattaro, il 15enne investito e ucciso mentre in sella alla sua bici attraversava un passaggio pedonale in provincia di Padova.

Il giovane, come riporta Tg Com 24, stava attraversando una pista ciclabile quando un'auto proveniente dalla tangenziale lo ha colpito improvvisamente. L'impatto è stato molto violento tanto che, nonostante i soccorsi immediati, purtroppo non è stato possibile salvare la vita al 15enne.

Sotto shock l'automobilista, un 32enne che tornava a casa dal lavoro, il quale ha riferito alla polizia di aver visto il giovane solo all'ultimo momento e di non essere riuscito a evitarlo, "Ho sentito un botto, non ho potuto fare nulla", ha detto.

Secondo una prima ricostruzione riportata dal quotidiano, il quindicenne si trovava in compagnia di un amico e sembra sia apparso improvvisamente da dietro alcune piante prima di entrare sulla strada.