Nell'ultima settimana, oltre 487 mila italiani sono stati costretti a letto da infezioni respiratorie, causate da vari virus in circolazione, che spaziano dal comune raffreddore al SarsCoV2. I casi attribuibili all'influenza vera e propria sono ancora pochi, pari al 6,5%. Questi sono i dati principali dell'ultima rilevazione del sistema di sorveglianza RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità.

Rispetto alla settimana precedente, nel periodo dal 9 al 15 novembre, si è osservato un lieve incremento delle infezioni (+2,5%), portando i casi a 8,66 ogni mille abitanti. I bambini sotto i 4 anni risultano i più colpiti, con un'incidenza tre volte superiore alla media (28 casi per mille). Attualmente, tutte le Regioni mostrano un'intensità delle infezioni bassa o al livello basale, con l'eccezione della Basilicata (intensità media, con 15,63 casi per mille) e della Campania (intensità alta, con 18,99 casi per mille).

Tra i virus attualmente in circolazione, i Rhinovirus giocano un ruolo predominante, rappresentando il 19,8% dei campioni analizzati dai laboratori della rete RespiVirNet. Segue il virus SarsCoV2 con il 7,9% dei campioni.