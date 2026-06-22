Tragedia nel pomeriggio in provincia di Avellino, dove un bambino di dieci anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale che collega Moschiano a Lauro.

Il piccolo era alla guida della sua moto minicross quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Jeep all’altezza di un tornante della carreggiata. L’impatto è stato molto violento e il bambino, che indossava il casco, è stato sbalzato per diversi metri.

Subito dopo lo schianto sono intervenuti gli occupanti del fuoristrada e il padre della vittima, che si trovava poco più avanti alla guida della propria auto. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo di rianimare il bambino. Inutile anche l’intervento dell’eliambulanza, atterrata per il trasferimento urgente all’ospedale Moscati di Avellino.

Per il piccolo non c’è stato nulla da fare.