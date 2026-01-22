Una tragica notizia arriva dalla provincia di Treviso, dove una studentessa 21enne, Vania Vettorazzo, è morta dope aver avuto un improvviso malore durante una lezione di pilates mentre stava partecipando a un corso assieme a sua madre. Come riporta Tg Com 24, la giovane avrebbe fatto presente di provare difficoltà a respirare prima di crollare a terra.



Il personale della palestra ha fornito immediatamente soccorso seguendo le indicazioni telefoniche del 118 fino all'arrivo dell'ambulanza, mentre Vania era cosciente e avrebbe risposto alle domande degli operatori sanitari, lamentando la mancanza di respiro come principale disagio.



Trasportata d'urgenza in ospedale, purtroppo le sue condizioni si sono aggravate e nonostante i prolungati sforzi di rianimazione da parte dei medici, e non è stato possibile salvarla.

La giovane praticava regolarmente attività sportiva e non avrebbe mai riportato problemi di salute significativi, sebbene il giorno precedente avesse avuto una lieve febbre.



L'autopsia è stata disposta dalla procura per determinare le cause del decesso, con l'ipotesi principale di un'embolia polmonare che potrebbe aver causato prima il problema respiratorio e poi l'arresto cardiaco.