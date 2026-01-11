Il nuovo anno, il 2026, si apre con un aumento delle tariffe telefoniche sia fisse che mobili, con conseguenti costi aggiuntivi per gli utenti che potrebbero variare da 12 a 60 euro l'anno per ciascuno, come stima il Codacons.

Questo incremento rappresenta in parte un adeguamento all'inflazione e in parte il termine della competizione sui prezzi che aveva portato a ribassi negli anni passati. I principali operatori hanno introdotto aumenti nelle loro offerte a partire da gennaio.

Questo aumento dei costi per i consumatori si aggiunge ad altri aumenti che sono entrati in vigore all'inizio dell'anno, come i pedaggi autostradali, le accise sul gasolio, i costi dei pacchi postali, il prezzo delle sigarette e l'assicurazione auto.

Secondo l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, nel corso del 2026 queste variazioni comporteranno un costo aggiuntivo di 672,60 euro all'anno per ogni famiglia.