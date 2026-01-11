La Torre Rossa a pochi passi dalle frequentatissime piste da sci di Sestriere, è stata posta sotto sequestro a causa di presunte violazioni legate alla sicurezza antincendio. La decisione, come informa Tg Com 24, è stata presa dalla procura di Torino, che ha disposto la chiusura dell'hotel a tre stelle gestito dalla catena Aurum Hotels, da lungo tempo considerato un'icona storica della rinomata località sciistica piemontese.

All'ingresso della struttura, sempre come riporta il quotidiano, è stato affisso un avviso per gli ospiti, spiegando loro la situazione. Durante i controlli presenti le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, secondo i quali gli impianti antincendio non sarebbero a norma.