Il 2025, anno dei ponti, comincia con il ponte dell'Epifania, che quest'anno cade di lunedì, e già si prevede un significativo afflusso di viaggiatori italiani. Secondo Federalberghi, saranno oltre un milione, mentre Cna stima un numero più ottimistico di 3,5 milioni di persone in viaggio. Questi turisti si godranno una variegata vacanza tra montagna, città d'arte, mercatini e terme, dedicandosi soprattutto all'artigianato e all'agroalimentare.

Il 2025 si prospetta come un anno ricco di opportunità per i viaggiatori, con la possibilità di godersi più di un mese di vacanza sfruttando al massimo le festività e i giorni di ponte, bastando solamente 9 giorni di ferie, contando anche i fine settimana. Per quanto riguarda il lungo weekend dell'Epifania, Cna Turismo e Commercio prevede tra il 3 e il 6 gennaio una presenza di 3,5 milioni di turisti, con un numero di pernottamenti compreso tra 5 e 7 milioni e un impatto economico di oltre 3 miliardi di euro.

Mentre Federalberghi stima in un milione gli italiani in viaggio per l'Epifania, con una preferenza dell'91% per destinazioni nazionali, Cna prevede che solo il 9% opterà per l'estero. La maggior parte dei viaggiatori sceglierà mete vicine alla propria residenza, privilegiando regioni diverse o rimanendo nel proprio territorio. La spesa media per coloro che resteranno in Italia sarà di 362 euro, mentre per chi opterà per l'estero sarà di 544 euro.ù

Bernabò Bocca, presidente della Federalberghi, esprime soddisfazione per le performance delle festività e guarda con ottimismo al 2025, un anno che promette un calendario favorevole per le vacanze. Secondo le ricerche, il 25% degli intervistati ha già manifestato l'intenzione di organizzare viaggi tra gennaio e giugno, grazie alle festività come la Santa Pasqua, il ponte del 25 aprile e la Festa dei Lavoratori il 1 maggio. Questa sequenza fortunata caratterizzerà il calendario 2025, incoraggiando le prospettive positive per il turismo italiano.