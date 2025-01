Aggressione omofoba a Roma, dove Sthepano e Matteo, mentre tornavano a casa dopo aver festeggiato la notte di Capodanno, hanno subito 15 minuti di botte e minacce in zona Malatesta, come denuncia l'associazione "Gaynet".

I due giovani camminavano mano nella mano quando un gruppo di ragazzi li ha aggrediti prima verbalmente con insulti omofobi, poi il pestaggio, "In 10 contro 2", hanno raccontato i due fidanzati all'associazione. Quindici minuti di violenza inaudita.

Dal momento in cui non c'erano ambulanze, Sthepano e Matteo si sono recati a piedi al pronto soccorso dove gli sono stati diagnosticati trauma cranico e lesioni. I due hanno sporto denuncia, "Tenersi per mano o scambiarsi uno sguardo romantico deve essere un gesto normale per tutti - hanno affermato - Vogliamo reagire alla paura, perché con la paura di essere se stessi non si vive".

"Quello che è successo è il risultato di tutte quelle leggi di uguaglianza che ancora non ci sono - ha detto Rosario Coco, presidente di 'Gaynet' - visto che l'Italia registra un vergognoso 36esimo posto sulla parità LGBTQ plus".