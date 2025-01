L’Arma dei Carabinieri saluta oggi il Colonnello Raffaele Cossu, che lascia il servizio attivo dopo una carriera lunga e prestigiosa di oltre 38 anni, segnata da un’incessante dedizione al dovere e da un profondo impegno nella tutela della sicurezza pubblica. Classe 1964, il Colonnello Cossu ha intrapreso il suo cammino nell’Arma il 19 settembre 1986, scrivendo pagine di assoluto valore professionale e umano.

Nel corso della sua carriera, il Colonnello Cossu ha ricoperto ruoli di grande responsabilità in sedi operative strategiche, tra cui Trapani, Nuoro, Iglesias e Quartu Sant’Elena. Dal 2019, ha guidato con autorevolezza e visione il Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Cagliari, distinguendosi per capacità di comando, competenza investigativa e costante vicinanza ai cittadini.

“In ogni incarico, ha saputo incarnare i valori più alti dell’Arma, costruendo un rapporto di fiducia e rispetto con il personale e la comunità. Con una laurea in Scienze Politiche e una specializzazione in Relazioni Internazionali, il Colonnello Cossu ha affrontato con rigore e professionalità le numerose sfide legate al suo ruolo. Il suo contributo ha lasciato un’impronta profonda non solo nelle operazioni di contrasto al crimine, ma anche nella costruzione di relazioni istituzionali che hanno rafforzato la missione dell’Arma sul territorio” si legge in una nota.

“L’Arma dei Carabinieri esprime la più sincera gratitudine al Colonnello Cossu per l’eccezionale servizio prestato e per il lascito indelebile che ha trasmesso a colleghi e collaboratori. Con il suo congedo, il Comando Provinciale di Cagliari perde una figura di riferimento, un’eredità di esperienza e dedizione che è già stata raccolta dal figlio che ha intrapreso lo stesso cammino e oggi sta frequentando la scuola ufficiali di Roma – si legge ancora – Auguriamo al Colonnello Cossu e alla sua famiglia un futuro sereno e ricco di soddisfazioni. La sua carriera e i suoi valori rimarranno un esempio luminoso di cosa significhi servire lo Stato con lealtà, competenza e spirito di sacrificio”.