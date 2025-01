Ancora agitazione nel carcere di Cagliari - Uta dove, durante il pomeriggio di oggi, un detenuto ha appiccato un incendio nella propria cella, causando l'intossicazione di quattro agenti della polizia penitenziaria.

Il detenuto, di nazionalità straniera, si trovava in una cella di isolamento in transito nel penitenziario di Uta e avrebbe dato fuoco al materasso. Gli agenti penitenziari sono immediatamente intervenuti per spegnere l'incendio, ma durante l'operazione hanno inalato fumo, risultando poi trasportati in ospedale.

Due sono stati ricoverati al Santissima Trinità di Cagliari, uno al Brotzu e uno al Policlinico di Monserrato con codice giallo per sospetta intossicazione.