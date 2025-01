Diritto alla salute negato per diversi cittadini del Medio Campidano in occasione delle festività natalizie. Si sono verificati, infatti, numerosi casi di mancata copertura dei turni di guardia medica, lasciando così i cittadini di diverse comunità senza un servizio sanitario essenziale.

A Guspini e Serramanna, la situazione è stata particolarmente critica dal 31 dicembre al 3 gennaio, mentre in altri comuni - tra cui Gonnosfanadiga, Pabillonis, Segariu, Arbus, Villamar, Lunamatrona e Barumini - i disservizi si sono protratti fino al 2 gennaio.

L'allarme arriva dai 28 sindaci del Medio Campidano che rientrano nell'area di competenza della Asl n.6. "Questi disservizi hanno generato disagi significativi, in particolare per le fasce più vulnerabili, come gli anziani, spesso impossibilitati a raggiungere presidi alternativi o a recarsi al pronto soccorso dell'ospedale di San Gavino Monreale - spiegano - La congestione di quest'ultimo ha ulteriormente aggravato una situazione già precaria, con lunghe attese e un carico di lavoro insostenibile per il personale sanitario".

I primi cittadini denunciano il "progressivo deterioramento dell'assistenza sanitaria di base", segnata da una "cronica carenza di medici di medicina generale e da un ricorso sempre più massiccio agli ambulatori Asap/Ascot, che non riescono a garantire il rapporto fiduciario medico-paziente né a rispondere in modo tempestivo alle esigenze della popolazione".

Esasperati dalle continue lamentele, i 28 sindaci chiedono un incontro urgente con l'assessore alla Sanità e con i vertici della Asl del Medio Campidano per "discutere delle strategie da adottare nel breve, medio e lungo termine".

Nel frattempo, propongono alcune misure emergenziali: "Incremento delle indennità per i turni festivi critici per rendere più attrattivo il servizio di guardia medica; Riorganizzazione dei presidi di guardia medica, garantendo continuità assistenziale durante le festività più delicate; Implementazione di ambulanze dedicate in ogni presidio territoriale; Possibilità di accesso gratuito ai presidi limitrofi appartenenti a diverse Asl, senza ticket; Potenziamento estivo nella Marina di Arbus, con la garanzia di un presidio medico per i mesi ad alta affluenza turistica; Impiego delle risorse economiche disponibili per aumentare le ore dei servizi Asap/Ascot; Coinvolgimento dei medici in pensione e supporto amministrativo e infermieristico negli ambulatori".