È dedicato agli “sguardi che proteggono” il Calendario Storico dei Carabinieri 2027, presentato a Roma nella cornice dell'Auditorium Parco della Musica. L'edizione, la 94esima, racconta attraverso le immagini del fotografo Franco Cappellari il volto umano dell'Arma e il lavoro quotidiano dei suoi dodici reparti e comparti specializzati.

Alla presentazione, condotta da Francesca Fagnani, hanno partecipato il comandante generale Salvatore Luongo, il ministro Paolo Zangrillo e la sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti. «Il 2027 si apre davanti a noi carico di attese e di sfide, ma la risposta più autentica alle nostre incertezze abita nei dettagli più minuti: negli occhi di chi ha scelto di vigilare ogni giorno sul nostro cammino», ha dichiarato Luongo.

I testi sono firmati da tre importanti giornalisti: Aldo Cazzullo, autore della prefazione dedicata a cinquant'anni di storia repubblicana e al sacrificio dei Carabinieri, e Ferruccio De Bortoli e Bruno Vespa, che accompagnano le tavole raccontando i diversi reparti, dalle Stazioni territoriali al GIS, dai Forestali al RIS.

Il calendario, che supera tradizionalmente il milione di copie, sarà disponibile anche in otto lingue straniere, oltre che in sardo e friulano. Presentata anche l'Agenda 2027: i ricavi delle vendite saranno devoluti all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per sostenere la ricerca sulle terapie CAR-T contro la leucemia mieloide acuta nei bambini.

Durante l'evento è stato proiettato anche il cortometraggio “È più difficile”, dedicato al cyberbullismo e all'inclusione. Spazio infine alle testimonianze di quattro militari distintisi in operazioni particolarmente delicate e all'esibizione musicale di Noemi.