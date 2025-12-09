Un gravissimo incidente stradale a Genova ha coinvolto un ragazzino di 12 anni.

Il giovanissimo, come riportato da Tg Com 24, sarebbe infatti stato investito da un'ambulanza con le sirene accese, mentre attraversava la strada per raggiungere la scuola. Il 12enne ha riportato diverse lesioni e fratture ed è stato urgentemente trasportato in condizioni critiche all'ospedale Gaslini.

A causa dell'accaduto, come riportato da quotidiano, la strada è stata chiusa provocando disagi al traffico. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale, insieme a un'auto medica e due ambulanze. Sono in corso lee indagini per comprendere esattamente come si sia verificato l'incidente.