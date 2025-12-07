Una neonata è purtroppo morta in un grave incidente stradale avvenuto a Volpiano, nel Torinese, durante la serata di ieri, sabato 6 dicembre. La madre, coinvolta nell'incidente insieme alla piccola, è stata ferita e prontamente assistita dal personale medico del 118.

Il terribile sinistro, che ha coinvolto diversi veicoli, come informa Tg Com 24 si è verificato intorno alle 20 lungo l'autostrada A5. Le circostanze esatte dell'incidente devono ancora essere chiarite, ma le squadre di soccorso hanno agito tempestivamente per prestare assistenza ai coinvolti.



Secondo le prime informazioni emerse e riportate da quotidiano, durante l'impatto la neonata è stata sbalzata fuori dal veicolo. Nonostante l'intervento rapido del personale medico del 118, purtroppo per la piccola non c'è stato nulla da fare.

Attualmente, le autorità stanno conducendo indagini per comprendere meglio la dinamica dell'accaduto, con la polizia stradale e i vigili del fuoco presenti sul luogo dell'incidente.