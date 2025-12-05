Un tragico incidente stradale avvenuto questo pomeriggio ha causato la morte di un uomo di 79 anni e il ferimento grave di una donna, 75 anni, lungo la strada statale 442 a Nureci, nell’Oristanese. Secondo quanto riferito, la vittima e la passeggera viaggiavano a bordo di una minicar elettrica quando sono stati travolti da una Fiat Punto.

L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 18.30. I due anziani si sarebbero fermati a bordo strada perché la batteria della minicar si sarebbe scaricata, in una zona particolarmente buia. In quel momento la Fiat Punto, sopraggiunta improvvisamente, avrebbe centrato il piccolo veicolo con violenza.

L’impatto avrebbe sbalzato il 79enne e la passeggera dall’abitacolo: l’uomo sarebbe morto sul colpo, mentre la donna è rimasta ferita. Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti vigili del fuoco, 118 e carabinieri.

La pensionata ferita è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino, ma non sarebbe in pericolo di vita. Contuso anche il conducente della Fiat Punto.