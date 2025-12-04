La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Porto Torres è intervenuta nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 dicembre, per un incidente stradale sulla SP 93 in direzione La Corte, che ha coinvolto un camion della raccolta dei rifiuti urbani che si è ribaltato dopo essere uscito di strada per circa 100 metri, finendo giù in una scarpata tra un muretto e degli alberi.

Il conducente è rimasto intrappolato all'interno e sono state necessarie cesoie e un divaricatore idraulico per liberarlo, considerando la difficile posizione del veicolo.



Dopo aver stabilizzato il conducente, i soccorritori hanno lavorato insieme al personale medico del 118 per estrarre il ferito, aprendosi un varco nella vegetazione con motoseghe.

Sul luogo dell'incidente erano presenti i Vigili del Fuoco, il 118, la Polizia Locale di Sassari e l'elicottero Areus 118.