Una tragica esplosione ha scosso nel primo pomeriggio la comunità di Adelfia, in provincia di Bari, causando la morte di due anziani coniugi. La deflagrazione si è verificata intorno alle 13 all’interno della loro abitazione in via Oberdan.

Le vittime sono Rocco Lotito, 93 anni, e la moglie Antonia Costantini, 91. A confermare il decesso è stato l’assessore comunale ai Servizi sociali Biagio Cistulli, presente sul posto, che ha spiegato come i corpi siano stati individuati tra le macerie, in attesa di essere estratti.

Secondo una prima ricostruzione, l’esplosione potrebbe essere stata provocata dal tentativo di sostituzione di una bombola di gas. L’onda d’urto ha sventrato parte dell’abitazione, che tuttavia non è crollata. Sono in corso verifiche statiche per accertarne la sicurezza.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i volontari della Protezione civile della Regione Puglia, impegnati nell’assistenza ai residenti della zona. L’evolversi della situazione viene seguito dall’assessora regionale alle Emergenze Debora Ciliento.

Il sindaco di Adelfia, Giuseppe Cosola, ha annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali. In un messaggio pubblico ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale e la vicinanza alle famiglie delle vittime, sottolineando come l’intera comunità si stringa attorno ai loro cari in questo momento di profondo dolore.