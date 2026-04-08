Un appuntamento imperdibile per il mondo della lirica e della cultura sarda: l’Associazione Culturale “MUS.ART” di Fonni porta a Sassari una delle voci più iconiche e celebrate della storia del melodramma mondiale, il soprano Mariella Devia.

L’evento, una Masterclass di Alto Perfezionamento in Canto Lirico, si svolgerà dal 21 al 24 maggio 2026, trasformando la città in un polo d’eccellenza per la formazione vocale di respiro internazionale.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra “MUS.ART” e l’Ente Concerti “Marialisa De Carolis” di Sassari e si avvale del sostegno del Comune di Sassari, a testimonianza di una volontà condivisa di investire sull’alta formazione e sulla valorizzazione del talento artistico.

Il soprano Mariella Devia, apprezzata per la tecnica impeccabile, la purezza del timbro e una carriera che l’ha portata sui palcoscenici più prestigiosi del mondo, dalla Scala di Milano al Metropolitan di New York, metterà la propria esperienza a disposizione di giovani cantanti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Le lezioni si terranno dal 21 al 23 maggio nella cornice del Ridotto del Teatro Comunale, spazio dedicato allo studio e alla rifinitura dell’interpretazione musicale. Gli allievi saranno accompagnati al pianoforte dal maestro Fabio Spinsanti.

La collaborazione tra le realtà coinvolte sottolinea l’importanza del lavoro in rete per rafforzare l’offerta culturale del territorio e promuovere percorsi di formazione di alto livello. In occasione dell’evento didattico, l’Ente Concerti “Marialisa De Carolis” metterà inoltre a disposizione una borsa di studio.

“Il nostro obiettivo è offrire ai giovani artisti strumenti d’eccellenza per la loro carriera, celebrando al contempo la vocazione operistica di Sassari - spiega il Consiglio Direttivo di “MUS.ART -. Avere con noi un’artista del calibro di Mariella Devia è un segnale di prestigio per l’intera città”.

Il percorso formativo si concluderà domenica 24 maggio 2026 alle ore 18:30, quando il Teatro Civico Palazzo di Città aprirà le sue porte al pubblico per il concerto finale dei corsisti. Un momento di grande emozione in cui gli allievi presenteranno i risultati del lavoro svolto sotto la guida del soprano, con un programma dedicato alle più celebri pagine del repertorio operistico.

Le iscrizioni per allievi effettivi e uditori sono aperte. Per informazioni sul bando è possibile contattare la segreteria organizzativa dell’Associazione “MUS.ART” tramite il sito www.musart.it o l’indirizzo email aps.musart@gmail.com.