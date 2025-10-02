Sarebbero almeno 22, al momento, gli italiani fermati a bordo della Flotilla diretta a Gaza per gli aiuti umanitari ai civili palestinesi, ma stoppata dall'intervento di Israele. Lo fa sapere il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che aggiunge: "Continuiamo a monitorare la situazione".

"Le operazioni di abbordaggio della Flotilla sono ancora in corso, noi le stiamo seguendo minuto per minuto, l'unità di crisi della Farnesina stanotte è stata in contatto anche con gli avvocati di alcuni degli imbarcati, e ovviamente faremo tutto quello che possiamo perché queste persone possano tornare in Italia il prima possibile", ha detto Giorgia Meloni.

La premier ribadisce la sua posizione: "Continuo a ritenere che tutto questo non porti alcun beneficio al popolo della Palestina, in compenso mi pare di capire che porterà molti disagi al popolo italiano, lo stesso popolo italiano che ancora ieri veniva ringraziato dai palestinesi per il lavoro che sta facendo".

Ancora Tajani: "Come ampiamente annunciato, una volta in porto ad Ashdod i membri della Flotilla verranno identificati e fermati, per poi essere trasferiti nei giorni successivi con voli charter in Europa. Secondo le informazioni disponibili, raccolte attraverso l'Unità di Crisi, che sta seguendo passo dopo passo la situazione, tutti nostri connazionali sono in buone condizioni", ha detto il vice premier.