Dramma della solitudine ad Oristano, nel quartiere di Torangius. Un pensionato di 76 anni, Angelo Melis, che per anni aveva gestito un negozio di abbigliamento in piazza Roma, è stato trovato morto in casa.

A trovare il cadavere i Carabinieri allertati dalla segnalazione di alcuni vicini che non lo vedevano da diverso tempo. Per entrare in casa i Vigili del fuoco hanno dovuto sfondare la porta. La morte, dovuta quasi certamente a un malore, risalirebbe a qualche giorno fa.