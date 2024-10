Un anziano si è recato in un’agenzia funebre a chiedere informazioni per un funerale da celebrare due giorni dopo: il proprio. Ma l’impiegato si è allarmato per la strana richiesta e ha chiamato i carabinieri della stazione di Grosseto: è accaduto a Roccastrada, in Toscana.

I militari, dopo aver contattato i colleghi del paese per avere maggiori informazioni, hanno individuato l'uomo e una pattuglia si è precipitata nella casa di campagna dell'anziano.

Dopo aver scavalcato il cancello d'ingresso, i carabinieri hanno scoperto che aveva già collegato un tubo di plastica allo scarico dell'auto, portandolo dentro l'abitacolo. Fortunatamente l'uomo si trovava ancora in casa. Sul tavolo della cucina aveva lasciato del denaro che per sua stessa ammissione sarebbe servito per il funerale.

Dopo averlo tranquillizzato, i militari hanno avvisato l'assistenza sanitaria e i parenti a cui l'uomo è stato affidato.

Una storia fortunatamente a lieto fine ma che fa riflettere sul grande problema della solitudine in cui si trovano molti anziani, che può avere conseguenze drammatiche.