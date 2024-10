Dramma della solitudine in provincia di Rieti, dove un 74enne di origini sarde. Giampiero M., è stato trovato morto nella sua casa di Talocci. Da tempo l'uomo non aveva contatti con la famiglia, di lui si occupavano principalmente i vicini. Proprio loro si sono insospettiti per il fatto che la busta contenente del cibo, che avevano appeso alla recinzione del suo cortile, era rimasta lì per due giorni. Così hanno contattato i carabinieri che hanno avvisato il 118 e i vigili del fuoco.

Una volta sfondata la porta, che i soccorritori hanno fatto la macabra scoperta.

L'anziano, che in passato aveva lavorato come pittore edile, era morto da un paio di giorni, forse a causa di un arresto cardiocircolatorio. Inutili i soccorsi.

Il Comune sta cercando di rintracciare i parenti, in caso di esito negativo sarà la stessa amministrazione a organizzare il funerale.