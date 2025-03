Possibili caso di femminicidio a Spoleto, dove nella mattinata di oggi una donna è stata trovata morta nella sua abitazione al quarto piano della Rocca dei Perugini, un palazzo storico situato in via Porta Fuga. Il ritrovamento è avvenuto dopo che il marito sarebbe stato individuato sul Ponte delle Torri, a circa un chilometro di distanza, mentre minacciava di togliersi la vita.

Ai passanti che si sono avvicinati, l'uomo avrebbe confessato: "Ho ucciso mia moglie". Le forze dell'ordine, allertate dalla situazione, si sono recate presso l'abitazione scoprendo il corpo senza vita della donna.

Il marito è stato successivamente condotto in commissariato per essere interrogato e posto in stato di fermo. La Procura di Spoleto sta attualmente indagando sull'accaduto con l'ipotesi di femminicidio da confermare. Sul luogo del delitto è intervenuto il magistrato di turno per coordinare le indagini e ricostruire la dinamica dei fatti.

Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, la coppia sarebbe originaria di un'altra regione.