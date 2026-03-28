Una passeggiata in famiglia ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Roma. Una donna di 40 anni è caduta in un pozzo che non era segnalato nel parco della Pace in via di Monte Stallonara.

La donna stava camminando in compagnia del marito e dei figli quando è caduta nel pozzo, riuscendo tuttavia a fermarsi a circa 15 metri di profondità agganciandosi ad una trave che si trovava all’interno.

I Vigili del fuoco, intervenuti sul posto, sono riusciti dopo circa un’ora a recuperare la donna ferita ma cosciente che è stata affidata al 118 e poi ricoverata in ospedale in codice rosso ma non in pericolo di vita. L'area del pozzo è stata delimitata e messo in sicurezza.