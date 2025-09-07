Una notte di violenza a Bassano del Grappa. Una donna di 42 anni è stata aggredita dall’ex marito mentre si trovava sul posto di lavoro. L’uomo l’ha colpita con un coltello al volto, al torace e alle braccia, oltre a prenderla a pugni in più parti del corpo. L’episodio è avvenuto intorno alle 22:45.

A darne notizia è il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: «Questa notte a Bassano si è consumata una gravissima aggressione: una donna di 42 anni è stata colpita dall'ex marito con un coltello al volto, al torace e alle braccia, oltre a essere presa a pugni in diverse parti del corpo, mentre si trovava sul posto di lavoro alle 22:45».

Le Forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente, mentre la vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Bassiano. Attualmente è ricoverata in Osservazione Breve Intensiva.

«Sul luogo – riferisce Zaia – sono intervenute immediatamente le Forze dell’ordine e la vittima è stata trasportata all'ospedale San Bassiano, dove si trova ora ricoverata in Osservazione Breve Intensiva, e desidero esprimere la mia più ferma condanna per questo ennesimo episodio di violenza di genere».

Una vicenda drammatica che riporta ancora una volta al centro il tema delle violenze contro le donne, piaga che continua a colpire in maniera brutale.