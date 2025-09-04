Questa notte, Napoli è stata scossa da una tragica storia familiare. Una donna avrebbe infatti accoltellato a morte il marito 59enne in seguito a una lite e a un'aggressione da parte di lui con un coltello, sostenendo di aver agito in difesa personale. Dopo l'accaduto, è stata lei stessa a chiamare i soccorsi. La notizia è stata riportata da Tg Com 24.

La donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale, ma pare non sia in pericolo di vita, mentre sono intervenute sul posto le forze dell'ordine che hanno avviato un'indagine per ricostruire l'accaduto e valutare la situazione della donna.

Secondo alcune fonti locali, come riporta il quotidiano, il dramma si è consumato all'interno della loro abitazione, sotto gli occhi della figlia della coppia, ora sotto la custodia dei servizi sociali, che stanno valutando la necessità di un supporto psicologico per affrontare il trauma.