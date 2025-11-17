Un dirigente d’azienda di 46 anni, in visita ai familiari a Frosinone, è stato aggredito a martellate da un uomo convinto che fosse l’amante della moglie. L’episodio, ricostruito dai carabinieri, si è consumato in pochi istanti, mentre il manager stava scendendo dalla sua auto.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’aggressore avrebbe iniziato a urlare il nome di un altro uomo, gridando: "Stefano, scendi, scendi. Daniela è con te?", prima di colpire violentemente il parabrezza con un martello da carpentiere lungo circa 60 centimetri. I colpi hanno mandato in frantumi il vetro, e alcuni frammenti si sono conficcati nell’occhio sinistro della vittima.

Il manager ha raccontato ai giornalisti di aver temuto inizialmente un tentativo di rapina, spiegando: "Ho pensato che si trattasse di una rapina", come riporta Il Messaggero.

Come riferito anche da TgCom24, nonostante le ferite l’uomo è riuscito a rimettere in moto l’auto nel tentativo di allontanarsi, ma durante la manovra l’aggressore si sarebbe lanciato sul cofano, costringendo il 46enne a fermarsi dopo aver urtato un marciapiede e danneggiato una ruota.

Il dirigente è stato trasportato al Pronto Soccorso di Frosinone, dove i medici hanno rimosso i frammenti di vetro. La prognosi è di 15 giorni. Sotto shock, ha ribadito alle forze dell’ordine di non conoscere l’uomo che lo ha colpito.

I carabinieri hanno identificato il presunto aggressore, che dovrà rispondere del reato di lesioni personali. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire se l’uomo abbia realmente scambiato il manager per un rivale in amore o se vi fossero altre motivazioni dietro l’attacco.