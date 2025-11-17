Lo scorso venerdì 14 novembre si è tenuta un'importante riunione presso i locali della Formedil/Cassa Edile, durante la quale è stato costituito il nuovo Comitato Predda Niedda a Sassari, gruppo nato in seguito all'incontro tenutosi lo scorso settembre, promosso dall'associazione Identità e Costituzione.

Dopo un'intensa discussione, il Comitato ha ratificato lo Statuto e ha nominato i membri del Direttivo, che sono il presidente Marco Taula, il vicepresidente Armando Miccio, il tesoriere Valerio Scanu, e la segretaria Giovanna Mura.

Il direttivo comprende anche: Tore Piana, Giampiero Manai, Alessio Lovisi, Giuseppe Erre, Mario Taula, Gianfranco Meazza, Roberto Seri.



Questo Comitato, composto da imprenditori e professionisti, si impegna a facilitare una comunicazione diretta e continua con cittadini, imprese e istituzioni pubbliche, tra cui il Commissario della ZIR di Predda Niedda, il Sindaco di Sassari e gli Assessori regionali competenti. L'obiettivo principale sarà affrontare e risolvere le molteplici problematiche infrastrutturali dell'area, come viabilità, illuminazione, sicurezza e servizi.



Tra le priorità del Comitato c'è la necessità di trasferire l'area industriale dalla Regione al Comune di Sassari, ponendo fine al lungo periodo di commissariamento e avviando un percorso di integrazione completa tra Predda Niedda e la città.