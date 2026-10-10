Prevenzione, conoscenza dei rischi e preparazione alle emergenze: questi temi della Settimana Nazionale della Protezione Civile, in programma da lunedì 12 al 18 ottobre. L'iniziativa, promossa dal Dipartimento della Protezione Civile in occasione della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali del 13 ottobre, coinvolgerà istituzioni, scuole, strutture operative e volontariato.

In Sardegna il calendario prevede attività formative e di sensibilizzazione, incontri con studenti e università e un appuntamento che consentirà ai cittadini di entrare nelle sale operative regionali anche durante la notte.

La settimana sarà presentata lunedì 12 ottobre, alle ore 10, nella Sala decisioni della Direzione generale della Protezione Civile, in via Vittorio Veneto 28 a Cagliari. Nel corso della conferenza stampa sarà illustrata anche la Scuola Regionale di Protezione Civile, prevista dalla legge regionale n. 14 del 2026, che disciplina il Sistema regionale di Protezione Civile.

Interverranno l'assessora della Difesa dell'Ambiente Rosanna Laconi e il direttore generale della Protezione Civile Mauro Merella, che illustreranno gli obiettivi della settimana, le principali iniziative e l'organizzazione della nuova struttura formativa, per la quale la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi operativi.

"Con la nuova legge regionale abbiamo rafforzato le basi del Sistema di protezione civile della Sardegna - dichiara la Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde - introducendo anche la Scuola Regionale, uno strumento strategico per sviluppare competenze e promuovere una cultura della prevenzione sempre più diffusa. Formazione e consapevolezza sono fondamentali per rendere le nostre comunità più preparate e resilienti".

L'assessora della Difesa dell'Ambiente Rosanna Laconi sottolinea invece l'importanza della formazione e della collaborazione tra le diverse componenti del sistema.

"La formazione continua è fondamentale per garantire un Sistema di protezione civile preparato ad affrontare scenari di rischio in costante evoluzione. Aggiornare le competenze, acquisire un linguaggio comune, condividere esperienze, rafforzare la collaborazione tra istituzioni, operatori e volontari significa migliorare la capacità di prevenire e gestire le emergenze. È un investimento che richiede impegno costante e che si traduce in una maggiore efficacia degli interventi e in una migliore tutela dei cittadini e del territorio".

Sale operative aperte anche di notte: l'appuntamento del 17 ottobre

Tra gli eventi in programma sabato 17 ottobre figura "Sale Operative Aperte - Una notte alla Protezione Civile", iniziativa che permetterà ai cittadini di visitare le sale operative regionali e conoscere le attività di monitoraggio, coordinamento e gestione delle emergenze, anche durante le ore notturne.

"Quest’anno, per la prima volta, apriamo le nostre Sale operative anche di notte, offrendo ai cittadini un’occasione speciale per conoscere da vicino il lavoro che la Protezione Civile svolge senza interruzione per monitorare il territorio e gestire le emergenze - afferma Mauro Merella, Direttore generale della Protezione civile regionale -. Vogliamo far comprendere cosa accade dietro le quinte del Sistema di protezione civile e quanto siano importanti il coordinamento, la professionalità degli operatori e la collaborazione con il volontariato. Avvicinare la popolazione alle nostre attività significa anche promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi e rafforzare la cultura della prevenzione, che è una responsabilità di tutti".

Saranno presenti anche i volontari e le volontarie della campagna "Io non rischio", che approfondiranno i temi della prevenzione e dei comportamenti da adottare per ridurre i rischi. I visitatori potranno partecipare a un'attività ludica e interattiva e, al termine del percorso, riceveranno il "Badge della consapevolezza - Io so cosa fare!", pensato come primo passo verso una maggiore conoscenza dei rischi e delle azioni da intraprendere in caso di emergenza.

Per partecipare all'evento è necessario compilare il form di iscrizione entro le ore 20 del 15 ottobre.

Scuole, università e prevenzione degli incendi

Il calendario regionale comprenderà incontri con le scuole e le università, attività formative e iniziative dedicate alla prevenzione degli incendi boschivi e del rischio balneare. Previsti anche momenti di confronto nell'ambito del progetto europeo MED-STAR 2, dedicato alla cooperazione nella prevenzione e nella gestione degli incendi boschivi.

La Sardegna sarà inoltre presente a Roma, in Piazza di Siena, nell'ambito di "Percorsi di Protezione Civile", l'iniziativa nazionale promossa dal Dipartimento della Protezione Civile per avvicinare cittadini e studenti alle diverse componenti del Sistema.

Spazio anche alla sensibilizzazione delle nuove generazioni con «Quando tutto trema», il nuovo episodio della serie a fumetti "L'attimo decisivo", rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Attraverso un'avventura illustrata, il progetto affronta i temi della consapevolezza dei rischi, della preparazione e della collaborazione, promuovendo comportamenti responsabili.

La Settimana Nazionale della Protezione Civile si propone così di avvicinare la popolazione alle attività del Sistema e di diffondere una maggiore conoscenza dei rischi presenti sul territorio, ricordando il ruolo fondamentale della prevenzione nella tutela delle persone e delle comunità.