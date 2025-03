Dopo il drammatico crollo della palazzina di via Vitellia, nel quartiere Monteverde a Roma, Roberto Saviano ha voluto rassicurare amici e conoscenti con un messaggio sui social: "Da pochi giorni non vivevo più al 43 di via Vitellia. Grazie per la premura. Spero non ci siano morti e che la persona ferita possa rimettersi presto. Che strazio vedere in macerie un luogo dove ho amato vivere".

L'esplosione, avvenuta nella mattinata di oggi, ha causato il collasso dell'edificio di due piani, probabilmente a causa di una fuga di gas. Il boato è stato avvertito in tutta la zona, seguito da un forte odore di gas. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente ed hanno estratto vivo dalle macerie un turista scozzese di 50 anni, ospite di un bed & breakfast nella palazzina. L'uomo è stato trasportato in ospedale con gravi ustioni e fratture multiple.

L’episodio richiama alla memoria il tragico crollo di via di Vigna Jacobini del 1998, in cui persero la vita 27 persone. Il disastro odierno riaccende il dibattito sulla sicurezza degli impianti domestici e sulla manutenzione degli edifici, nella speranza di prevenire tragedie simili.