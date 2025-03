Una cifra da capogiro quella che i turchi del Fenerbahçe sono disposti a sborsare per Alessia Orro, talentuosissima pallavolista di Narbolia. Ne parla la Gazzetta dello Sport: secondo il quotidiano i gialloblu sarebbero elettrizzati dall'idea di assicurarsi le prestazioni della palleggiatrice sarda, campionessa olimpica ed europea con la Nazionale femminile e oggi in forza alla Pro Victoria.

Per Orro sarebbe pronto un biennale da 600mila euro a stagione (1,2 milioni in due anni), mentre per liberarla pagherebbe al club lombardo altri 600mila euro, per un'operazione complessiva da 1,8 milioni.

Un'enormità, tale da attirare il forte interesse dalla campionessa azzurra, che già da tempo sembrava promessa sposa al Fenerbahçe, ma soltanto a partire dalla stagione 2026/27. L'ultima offerta, tuttavia, fa vacillare club e giocatrice, che potrebbe dunque anticipare la sua partenza e salutare anzitempo la Pro Victoria per raggiungere la Turchia.