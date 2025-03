Un agricoltore di mezza età è rimasto vittima di un grave incidente mentre lavorava nel suo terreno a Iglesias, questa mattina. Dopo aver fermato il trattore per un'operazione di carico, è sceso dal mezzo che, muovendosi inaspettatamente, lo avrebbe investito, intrappolando una gamba sotto la pesante ruota posteriore.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias sono intervenuti prontamente per sollevare il mezzo e liberare l'uomo, permettendo così agli operatori del 118 di prestare i primi soccorsi. Successivamente, l'agricoltore è stato trasportato in elicottero all'ospedale Brotzu di Cagliari. Nonostante la gravità dell'incidente, le sue condizioni generali non sembrerebbero critiche: avrebbe riportato una frattura scomposta alla gamba coinvolta.

L'incidente riporta alla mente un altro evento tragico avvenuto il mese scorso nelle campagne di Iglesias, dove un allevatore di 74 anni, Giancarlo Siddi, ha perso la vita mentre tentava di sradicare un eucalipto con il suo trattore: l'albero è crollato su di lui, causando ferite mortali.