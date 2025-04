​Il cardinale Timothy Michael Dolan, arcivescovo di New York, è una figura di spicco nella Chiesa cattolica statunitense, noto per la sua personalità carismatica e il suo impegno nella difesa dei valori tradizionali. Sebbene non sia considerato tra i principali favoriti per il prossimo conclave del 7 maggio 2025, il suo nome è emerso in alcune discussioni, anche grazie a recenti endorsement pubblici. Qual è la sua storia?

ORIGINI E FORMAZIONE

Nato il 6 febbraio 1950 a Saint Louis (Missouri), ha 75 anni. Dolan ha conseguito una laurea in filosofia al Cardinal Glennon College, una licenza in teologia sacra presso la Pontificia Università di San Tommaso d'Aquino e un dottorato in storia della Chiesa americana alla Catholic University of America.

Sacerdote dal 1976, ha ricoperto vari ruoli, tra cui viceparroco, segretario presso la Nunziatura Apostolica a Washington D.C., e rettore del Pontificio Collegio Nordamericano a Roma. Nel 2001 è stato nominato vescovo ausiliare di Saint Louis, nel 2002 arcivescovo di Milwaukee e nel 2009 arcivescovo di New York. ​

CARDINALE DAL 2012

Creato cardinale da Papa Benedetto XVI nel 2012, ha ricevuto il titolo di Nostra Signora di Guadalupe a Monte Mario. È membro dei Dicasteri per le Chiese Orientali e per l'Evangelizzazione, sezione per le Questioni Fondamentali riguardanti l'Evangelizzazione nel Mondo.

Dal 2010 al 2013 ha presieduto la Conferenza dei Vescovi Cattolici degli Stati Uniti, distinguendosi per la sua leadership e comunicazione efficace.

PERCHÈ PAPABILE?

Dolan è noto per la sua personalità vivace e la capacità di comunicare efficacemente con i media e i fedeli, qualità che potrebbero essere viste come vantaggiose per il ruolo papale. La sua esperienza come rettore del Pontificio Collegio Nordamericano a Roma e i suoi ruoli nella Curia romana gli conferiscono una prospettiva globale sulla Chiesa.

Negli ultimi anni, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso il suo sostegno a Dolan come possibile successore di Papa Francesco, endorsement accolto con scetticismo e che difficilmente influenzerà le decisioni del Conclave.

A limitarne le possibilità l'età relativamente avanzata (75 anni), non distante dal limite di 80 anni imposto per i cardinali elettori, il che potrebbe influenzare la durata potenziale del suo pontificato. La Chiesa cattolica, poi, non ha mai avuto un papa statunitense, e alcuni cardinali potrebbero preferire un candidato proveniente da regioni dove la Chiesa è in crescita, come l'Africa o l'Asia.

Sebbene sia considerato un conservatore, Dolan ha mostrato apertura su alcune questioni pastorali, il che potrebbe non soddisfare completamente né l'ala conservatrice né quella progressista del Collegio cardinalizio. ​