Mattinata di terrore all'Istituto Comprensivo "Giuseppe Verga", nel quartiere Centocelle a Roma: uno studente di 13 anni avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto di un’insegnante, Isabella Marsilio, 66 anni, per poi ferirla con una coltellata mentre tentava di trasmettere l'azione in diretta video.

Il peggio è stato evitato solo grazie al coraggio e al riflesso di un compagno di classe, intervenuto fisicamente per disarmare e bloccare l'aggressore prima dell'arrivo dei carabinieri della Stazione Centocelle e del personale sanitario del 118.

Il 13enne si sarebbe assentato con la scusa di andare in bagno per poi rientrare in aula con il volto travisato da un casco da bicicletta, occhiali dotati di telecamera e lo smartphone collegato a Telegram per filmare l'azione. Senza proferire parola, avrebbe spruzzato la sostanza urticante contro la docente per poi ferirla al fianco, poco sotto il seno, prima dell'intervento dell'altro alunno.

Trasportata in ospedale e successivamente dimessa, la professoressa, all'ultimo anno di servizio prima della pensione, non è in pericolo di vita.