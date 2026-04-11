Una novità che potrebbe rivoluzionare il trasporto aereo degli animali domestici: la possibilità per i cani fino a 30 kg di viaggiare in cabina accanto ai proprietari, senza trasportino. A lanciare il progetto è Aeroitalia, che punta a superare il modello tradizionale del trasporto in stiva, introducendo una soluzione più inclusiva e attenta al benessere degli animali.

L’iniziativa sarà presentata a Quattrozampeinfiera Napoli, con un evento dedicato dal titolo “Cani in cabina senza trasportino: sempre al tuo fianco, ovunque”, durante il quale verranno mostrati i risultati dei test e il racconto del primo volo ufficiale, con la partecipazione di Evangelista, setter inglese di 5 anni protagonista della prova.

Il progetto nasce nel 2026 grazie anche alle nuove linee guida ENAC, approvate dal Ministero dei Trasporti, che aprono a modalità di viaggio più evolute per gli animali domestici. “Quattrozampeinfiera è da sempre attenta alle evoluzioni del mondo pet e alle esigenze di chi vive quotidianamente con un animale - sottolinea Alessandra Aspesi, Responsabile Comunicazione di Quattrozampeinfiera - Si tratta di un passaggio importante per il mondo dei voli, perché consente finalmente a cane e proprietario di viaggiare insieme, condividendo l’esperienza del viaggio e la possibilità di esplorare nuovi luoghi senza separazioni. Il cane non è più un semplice animale da trasportare, ma un membro della famiglia con cui vivere ogni esperienza, anche quella del viaggio”.

Soddisfazione anche da parte di Aeroitalia. “Siamo orgogliosi di introdurre una novità importante nel trasporto aereo: i cani fino a 30 kg possono viaggiare in cabina accanto ai propri proprietari, senza trasportino e nel rispetto della sicurezza. È un passo avanti concreto nel riconoscimento degli animali come membri della famiglia”, spiega Rosalba Calabrese, responsabile Cabin Pet.