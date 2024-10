E’stata una donna a trovare il cagnolino torturato con il fuoco a Sassari.

Era agonizzante nelle campagne di Monte Bianchinu, zona residenziale di Sassari. Non ci ha pensato due volte: ha visto il cane sul ciglio della strada e ha fermato l'auto.

La povera vittima è stata legata e torturata da ignoti con il fuoco, sugli occhi, muso, zampe e schiena. E’stata poi gettata a bordo strada.

Il cane è stato portato al comando della Polizia locale, dove è stato richiesto l'intervento del Taxi Dog Sassari (che ha pubblicato le foto) per il trasporto urgente alla clinica veterinaria, dove è stato curato. Il cagnolino ha ustioni di secondo e terzo grado in diverse parti del corpo, il muso bruciacchiato, non ha più baffi né ciglia, il naso e le labbra bruciate, gli occhi lesionati, le orecchie abbrustolite e altre piccole grandi bruciature su tutto il corpo.

E’stato ribattezzato “Fuego” dai medici che lo hanno curato e coccolato. Rischia di perdere per sempre la vista.

Intanto, la polizia locale ha avviato le indagini per cercare di identificare i responsabili.