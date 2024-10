Chi fa del male a un animale indifeso non solo compie un reato gravissimo, ma soprattutto si rende colpevole di un gesto vigliacco e di una crudeltà inaudita. Il cane soccorritore del Soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia è stato avvelenato con una polpetta lumachicida. Fin da piccolissimo addestrato per salvare le vite, ora lotta contro la morte a causa della cattiveria umana. L’australian kelpie si trova all’ospedale veterinario di Padova in gravi condizioni.

Le analisi non hanno lasciato dubbi fin dall’inizio: Jack ha mangiato una polpetta di carne macinata avvelenata con un lumachicida durante una passeggiata. Il cane e il suo proprietario, della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e Speleologico Fvg, fanno parte di una delle più preziose Unità cinofile del Corpo.

Adesso il cagnolino, salvatore di vite è indifeso, sedato e intubato nell’ospedale veneto. Jack ha salvato decine di persone grazie alla sua straordinaria capacità di trovare i dispersi in montagna. Perché si arriva a tanto?

Foto di copertina: pagina Facebook il Friuli @ilfriuli-Editore