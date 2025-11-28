Il Black Friday 2025 conferma la trasformazione dello shopping online in un’abitudine diffusa e strategica, senza più confini di genere. Secondo idealo, il 62% degli italiani dichiara di voler fare acquisti digitali durante il prossimo venerdì nero, con gli uomini leggermente più propensi (63%) rispetto alle donne (61%). Tra le fasce d’età, i Millennials (35-44 anni) si confermano i più “addicted” con il 67% pronto a cliccare sul carrello, mentre tra chi ha figli in casa la quota sale al 65%.

La spesa media prevista è di 267 euro, con punte fino a 350 euro per la Generazione Y (45-54 anni) e 327 euro per chi ha figli, rispetto ai 227 euro di chi non ne ha. Le categorie più gettonate restano elettronica (59%), scarpe e sneakers (35%), giocattoli e gaming (27%), mentre le donne puntano su cosmetici e profumi (43%), moda e accessori (42%) ed elettronica (42%).

Nonostante l’entusiasmo per gli sconti, i consumatori mostrano sempre più razionalità: il 70% acquista solo ciò di cui ha realmente bisogno, ma l’80% ammette che un affare può ancora stimolare acquisti impulsivi. Per molti italiani, il Black Friday non è più un evento di un solo giorno: il 70% considera valide le offerte già nei giorni precedenti, dando vita a una vera e propria “Black Week”. Oltre la metà (55%) pianifica i propri acquisti online, monitorando i prezzi per settimane, con ribassi già evidenti su piastre elettriche (-65%), mini forni (-65%), maglie da calcio (-62%) e friggitrici (-38%).

Il Black Friday diventa anche occasione per regali di Natale: il 33% degli italiani approfitterà delle offerte per i doni, mentre il 52% è tentato di farlo. Cresce anche l’attenzione alla sostenibilità: il 67% considera il second hand, con libri, abbigliamento e tecnologia tra i più ricercati.

Tra trend emergenti, scarpe da ginnastica e maglie da donna registrano +500% nelle ricerche, mentre prodotti stagionali come farmaci per occhi e naso (+438%) e stufe elettriche (+236%) evidenziano una crescente attenzione al comfort domestico. L’uso degli avvisi di prezzo si conferma uno strumento chiave per pianificare acquisti intelligenti, evitando trappole degli sconti ingannevoli.