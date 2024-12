Due ragazze di 18 e 17 anni hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto intorno alle 4 del mattino a San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro. L'auto, con a bordo cinque giovani, si è ribaltata uscendo di strada e colpendo tre alberi, per poi prendere fuoco.

Mentre tre persone sono riuscite a uscire dall'abitacolo e salvarsi, le due ragazze sono rimaste intrappolate all'interno del veicolo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale medico del 118 e le forze dell'ordine. Al loro arrivo, i vigili del fuoco hanno trovato l'auto completamente avvolta dalle fiamme.

Sarà necessaria un'autopsia per determinare se le due ragazze erano già decedute a causa delle ferite riportate prima dell'incendio. Gli altri tre giovani sono sotto shock.