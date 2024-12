Il Natale a Uri, con il suggestivo evento "Zente de Coros", è stato organizzato con cura dal Comune locale e dalla Pro loco, con il prezioso contributo della Regione Sardegna e dell'Assessorato al Turismo. Durante tutto il mese di dicembre, un ricco e coinvolgente programma attende i visitatori di tutte le età, offrendo intrattenimento e opportunità di scoperta culturale.

Con una varietà di eventi che spaziano tra tradizione, musica, sport, cultura, solidarietà, religione e gastronomia, il periodo natalizio a Uri si prospetta come un'esperienza indimenticabile, avvolgendo tutti in un'atmosfera magica e incantata che conquisterà sia giovani che adulti.

La Festa dell'Emigrato "Zente De Coros" è in programma per il venerdì 27 dicembre, a partire dalle ore 17, nella suggestiva piazza Felice Alisa, nel cuore del centro storico di Uri. Questo evento, dedicato ai sapori e alle tradizioni locali, è organizzato dall'Amministrazione Comunale, capitanata dal sindaco Matteo Dettori, in collaborazione con la Pro loco di Uri e altre associazioni del territorio.

La manifestazione valorizzerà sapori e tradizioni grazie ad altre due associazioni come gli Amici del vino di Uri e Uri fest, organizzazioni che nel corso dell’anno promuovono tramite i propri eventi il vino e la birra locale. La serata si chiuderà con un altra esibizione tipica delle feste uresi “La gala a chiterra” con cantadores Roberto Murgia, Emanuele Bazzoni, Franco Dessena. Alla chitarra Alessandro Carta e alla Fisarmonica Alberto Caddeo. L’evento sarà interamente presentato da Emanuela Sassu.

"Dopo la buona riuscita dell’evento dedicato ai nostri emigrati e agli oriundi uresi proposto nel corso dell’estate con la Pro Loco, vogliamo rivivere le stesse emozioni in versione natalizia allargando la platea dei soggetti coinvolti - afferma ai microfoni di Sardegna Live il primo cittadino di Uri -. Oltre alla valorizzazione dei prodotti locali uno spazio sarà dedicato all’esibizione del Coro di Uri e del Gruppo Folk Santa Rughe, realtà storiche che aiutano il nostro Comune a far conoscere Uri tra i territori.

"Per noi è importante coltivare questo rapporto tra uresi sparsi nel mondo, rinsaldarlo e creare ponti; un ringraziamento all’Assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu che crede in questo progetto sperimentale di turismo delle radici", conclude Matteo Dettori.